A mindig extravagáns kinézetéről híres modell-énekesnőt most egészen hétköznapi és visszafogott szettben láthatjuk: hatalmas kék csíkos ingjében és fekete bikinijében egészen más hatást kell. A 37 éves Agyness gömbölyödő pocakját most először láthatja a nagyérdemű, habár nem hivatalos fotózás, ez a lesifotó is megteszi a kíváncsi rajongóknak.