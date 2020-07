A Terence Hill-Bud Spencer filmek itthon máig nagy kedvencek, a kékszemű, szőke színész pedig világszerte most is hatalmas rajongó tábort tudhat a magáénak. Bár Bud Spencer négy éve elhunyt, barátja és színésztársa 81 évesen is döbbenetes energiával, kalandvággyal bír.

Ezt mi sem bizonyíthatja jobban, mint közösségi oldalán megosztott videója, melyen felpattan egy Harley Davidson motorra, és megy vele egy kört. Szeretnénk ilyen vagányak lenni ennyi idősen!