Palvin Barbara követőtábora a világsztárokéval vetekszik, 14,3 millió rajongója van az Instagramon. A modell egyetlen posztjának éppen ezért 14,2 millió forintos reklámértéke van az influenszermarketinghub.com számításai szerint. Dzsudzsák Balázsnak sincs oka az aggodalomra, a focistát 944 ezren követik, így az ő bejegyzése 1,4 millió forintot érhet. Kulcsár Edina 572 ezer követőt gyűjtött az évek során, neki 853 forint üthetné a markát egy reklámmal.

A szépségkirálynő számára viszont nem a pénzkeresés az elsődleges cél az Instagrammal.

„Az én oldalamon is vannak reklámok, de nem ez az elsődleges bevételi forrásom, több vállalkozást is vezetek. Ezekről az Instagramon is beszámolok, ahogy sok minden másról, hogy mi történik velem egy nap. Megmutatom a családomat is, az én oldalam elsősorban azoknak szól, akik az életemre kíváncsiak. Nem tartom magam megélhetési influenszernek, mert több lábon állok" - mondta Kulcsár Edina a Blikknek.

„Ezek az összegek a jelenlegi piaci helyzetben abszolút iránymuta-tóak. Ám ez nem egy étlap, hogy ennyiért lehet valakit szerződtetni. Az Instagram-bejegyzések értéke függ attól, hogy egy- vagy esetleg többposztos megrendelésről van szó, illetve attól is, hogy az adott sztár milyen egyéb aktivitást vállal vele, rendezvényeken, videók¬ban. Az is fontos, mikor teszik közzé, egy telefonos cégnek a karácsony fontos piaci időszak" - nyilatkozta Manhalter Dániel, a Prompt Média Hungary ügyvezetője.

Íme a hazai sztárok posztjának árértéke:

1. Palvin Barbara 14,3 millió követő – reklámértéke: 14,2 millió Ft

2. Dzsudzsák Balázs 944 ezer követő – reklámértéke: 1,4 millió Ft

3. Kulcsár Edina 572 ezer követő – reklámértéke: 853 ezer Ft

4. Hódi Pamela 561 ezer követő – reklámértéke: 837 ezer Ft

5. Kasza Tibi 561 ezer követő – reklámértéke: 837 ezer Ft

6. Majka 501 ezer követő – reklámértéke: 745 ezer Ft

7. Istenes Bence 497 ezer követő – reklámértéke: 740 ezer Ft

8. Varga Viktória 472 ezer követő – reklámértéke: 703 ezer Ft

9. ByeAlex 454 ezer követő – reklámértéke: 678 ezer Ft

10. Tóth Gabi 443 ezer követő – reklámértéke: 660 ezer Ft