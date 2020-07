Anno a The Voice-ban tűnt fel a 17 éves gyengénlátó énekesnő, és mindenki szívébe belopta magát. Agárdi Szilvia 25. életévét tölti be a napokban, és most rátalált a nagy szerelem.

Az énekesnő felé sokáig nem mertek közelíteni a férfiak, pedig elmondása szerint annak ellenére, hogy gyengénlátó, teljes életet él, sportol, szórakozni jár, mint bárki más.

Később azonban ez megváltozott, és többen megkörnyékezték, de nem akadt köztük olyan, aki megfogta volna.

„Valóban, mielőtt ő jött, rengeteg sportoló, főleg futballista talált meg üzenetekkel, de egyikükkel sem találtam meg a közös hangot. Nem az keresett meg, akire vágytam. Egyébként a vízilabda és a foci kifejezetten érdekel, egy kicsit értek is hozzá, mert apukám mindig azt nézte" – mesélte a Borsnak.

Most viszont betoppant az életébe a szerelem, amire már nagyon várt első nagy csalódása után. Ám sokat nem szeretne elárulni a titokzatos férfiról.

„Az igaz, hogy nem velem egykorú, elmúlt harminc, és az is, hogy magas és barna hajú. Egy rendezvényen léptem fel, ott találkoztunk. Nem árulok el róla többet, mert nem szakmabeli. És még csak nem is rajongóm."Szilvi hozzátette, a hangja és az illata fogta meg a férfiben. Az énekesnőt nagyon óvják a szülei és két bátyja, de szerencsére új udvarlóját elfogadják.

„A szüleim azt mondják, annak örülnek, ha boldog vagyok. Egyébként is elég érett vagyok ahhoz, hogy jól tudjak dönteni. Budapesten találkozott anyuékkal és a bátyámmal. Mindenki úgy van vele, ha nekem jó, akkor neki is. És nekem jó" – mesélte Szilvi.