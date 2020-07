Döbbenetes, ami a New York-i The Black Ant nevű étteremben történt. A zárórához közeledve egy részeg ember érkezett a helyre, akit már nem akartak kiszolgálni. Ekkor a bódult férfi kést rántott és rátámadt a személyzetre, majd a vendégekre, akik próbálták őt megállítani. Spencer Grammer színésznő is az áldozatok között volt, a támadó a karját vágta meg – írja az TMZ.