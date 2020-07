A Raya nevű alkalmazás a hírességek társkereső oldala, ahová többek között a Normal People-ből ismert, Paul Mescal is regisztrált már. Úgy tűnik Paul sikerrel járt, ugyanis azóta Phoebe Bridgers amerikai énekesnővel látták reggelizni. A The Sun informátora szerint, Paul rendkívül népszerű lett a karantén alatt, ezért szinte bármelyik híres nőt megkaphatná - írja a Female First.