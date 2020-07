A színész és felesége mindketten görög állampolgárok lettek, tudatta a nagyvilággal Kyriakos Mitsotakis Görögország miniszterelnöke az Instagramon - írta Female First.

Tom Hanks párja, Rita Wilson édesanyja görög származású, a párnak van egy háza is az országban, így rengeteg időt töltenek ott. Például a színész 64. születésnapját is a tengerparton ünnepelték.

Az egész család már tavaly tiszteletbeli állampolgár lett, ám most a pár hivatalosan is megkapta az útlevelet.