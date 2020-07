Bocskor Bíborka tavaly decemberben, szintén az Instagram-oldalán jelentette be várandósságát, azóta pedig már arról is beszélt, milyen volt a karanténban eltöltött idő. A Magashegyi Underground énekesnője 6 héttel ezelőtt adott életet kislányának, Zsolnának, akit végre meg is mutatott a rajongóinak. Egy közös fotót posztolt.