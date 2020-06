Hamarosan életet ad gyermekének Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője, akit egy cseppet sem viselt meg a karanténidőszak. Az énekesnő minden rezdülésével születendő gyermekére koncentrált eddig is, a karantén pedig semmit sem változtatott ezen.

"Nekem az elmúlt két hónap egyébként is a várakozással telt volna, hiszen most vagyok a 9.hónapban. Most még több időt tudtam együtt tölteni a párommal, egy szép időszak volt, mindamellett, hogy sajnos a járvány mindenkinek adott feladatokat bőven" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekesnő, aki zeneileg is rendkívül aktív volt az utóbbi időben.

A Magashegyi Underground élete nem állt le a karantén ideje alatt sem. Tóth Krisztina verseivel foglalkoztunk és nagyon szép dalokat sikerült összehoznunk, tulajdonképpen irodalmi-pop fúziókat. Szerintem nagyon értékes darabok és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez megvalósulhatott. Persze, összességében hiányzik a színpad, a közönség de őszintén szólva az elmúlt időszakban nem ezen volt a fókusz" – vallotta be Bocskor Bíborka, aki nem tudja még, hogy édesanyaként hogyan és miként alakul át az élete, valamint énekesi pályája.