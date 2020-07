Ahogy azt korábban megírtuk, tavaly decemberi bemutatóján, és azóta is töretlenül tarol a Seveled című film. A produkció sztárja, Mészáros Béla akkoriban nem is gondolt a szerelemre, egészen a film premierjéig, ahol is valami megváltozott közte, és kolléganője, Szakács Hajnalka között. Mint kiderült, a két színművész a film forgatásán ismerkedtek meg, de az érzelmek csak később bontakoztak ki.

"December harmadikán volt a Seveled díszbemutatója, utána még elmentünk bulizni, és akkor kezdtünk el beszélgetni. Később, amikor a vidéki közönségtalálkozókra autóztunk a rendező Orosz Dénessel, már sokat dumáltunk. Onnan datálom a kapcsolatunkat" - mesélte Béla a Blikknek.

Noha elég sok munkájuk volt abban az időszakban, már februárban együtt éltek, és azóta is töretlenül támogatják egymást:

"Húzós volt, de bírtam és szerettem is, a kedvesem teljesen megértő volt és szintén elfoglalt. Ebből a szempontból a karantén nagy mázli volt. Négy hónapot töltöttünk együtt, kettesben" - mondta Béla.