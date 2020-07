Ahogy azt már megírtuk, Virág kismamaként is hihetetlen szexi volt, nem is takargatta magát, fehérneműben is megvillantotta pocakját. Ez nem is olyan rég történt, de a sztár olyan bomba formában van, mintha nem is lett volna várandós - nemhogy két gyermekkel, hanem soha.

Most azonban az RTL Klub Fókusz című műsorának elárulta, hogy nagyon félt a szülés utáni időszak párkapcsolati vonatkozásaitól. Nagyon ügyelt arra, hogy ne hanyagolja el magát, hiszen rettentően fontos a számára, hogy a párja továbbra is élete szerelmét, a nagybetűs nőt lássa benne:

"Nekem mindig az volt a félszem, hogy azután, hogy babáink lesznek, a párom nehogy csak úgy tudjon rám nézni, hogy na, ő a gyermekeim anyja, viszont szexuálisan már mást kívánna. Talán emiatt is úgy vagyok, hogy továbbra is adjak magamra és amikor ő hazajön és meglát, ne az legyen, hogy teljesen elhízva, loncsos hajjal és állandóan ilyen lepra cuccokban várom itthon" - mondta Virág, aki éppen ezért nagyon ügyel arra, hogy az alapvető szépségápolási rutinjára mindig maradjon ideje.