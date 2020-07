Majka szűkszavúan kommentálta a kormány döntését, miszerint augusztus 15. után sem lehet nagyobb zenés-táncos rendezvényeket tartani. Az augusztus második felére tervezett fesztiválok szervezői is bejelentették, hogy elmaradnak, ByeAlex pedig Facebook-oldalán reagált a döntésre.

"Semmi meglepő nincsen a mai eseményekben. Az előadóművészetnek talán sosem volt ekkora feladata és küldetése. A tavalyi évem egy fos volt. Az idei is fos, csak másért. És? A rosszból építkeztem egész életemben. A mai reggelemet is a stúdióban kezdtem és az új lemezanyagon melóztam. Hétvégén új klip jön. Este Veszprémben zenélünk hosszú hónapok után először. A közelgő eseményekről és változásokról folyamatosan jelzek majd. Én akkor is zenéltem amikor nem volt semmim. Az utolsó forintomból is zenélnék, minden ellen a zenét választanám. Így marad ez.

Kitartást. Hitet. Erőt. Ezeket kívánom minden nehéz helyzetben küzdő embernek. Nem csak a kollégáimnak. Mindenkinek. Olyan, hogy sehogy meg sosem pedig nem lesz. Olyan nincs.

Szeretlek benneteket. Akkor is, ha nem látszik. A zenekarom nevében is küldöm a sorokat" - írta ByeAlex.