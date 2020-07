Házasságáról is őszintén mesélt a híres magyar színésznő, Gera Marina.

Gera Marina tavaly nyerte el a legjobb női alakítás díját a New Yorkban tartott Emmy-gálán. Az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért kapta díjat, és világhírű színészek mellett állhatott színpadra. Marina a Best magazinnak adott interjújában mesélt férjéről, Balogh Leventéről, akiről eddig szinte semmit nem tudhattunk. A színésznő azt is elárulta, hogy Thaiföldön kötötték össze az életüket.

"Én bizonyos dolgokat szeretek csak magam megélni. Thaiföldön egy bungalóban voltunk. A ruhámat egy magyar tervező készítette, a tengerparton volt a ceremónia, este pedig a vacsora. Az étterem ott volt a parton, de minket gyakorlatilag beraktak a tengerbe. Egy thai fotós meg hét órán át fotózott minket" - mesélte Marina a magazinnak.