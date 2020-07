Ahogy azt korábban megírtuk, már tudjuk, hol fogják örök nyugovóra helyezni Gábor Zsazsát. Mint kiderült, a Fiumei úti sírkertben szeretnék elhelyezni, ám ehhez azonban Orbán Viktor miniszterelnök segítségét kéri Frédéric von Anhalt, mivel állami temetést szeretne kérvényezni a néhai filmsztárnak.

Most pedig az is kiderült, milyen sírkövet választott Zsazsa számára Anhalt. Hatalmas és fényűző követ sírkövet választott, és elárulta, hogy őt is mellé fogják majd temetni - írta meg a Ripost.