Az egykori szépségkirálynő még most is iszonyúan szexi, Horváth Évának szülése után is sikerült megőriznie bomba alakját. Éva most ezt egy szuperdögös, fekete bikiniben bizonyította be.

A sztár nem rég őszintén mesélt arról, hogy mennyire megviselte őt a karantén, nagyon aggódott, hogy mit tartogat a jövő . Ezen kívül azért is fájt a szíve, mert nem lehet úgy utazni, mint azelőtt, számára pedig az jelenti az igazi felöltődést.

Szerencsére a sztár és családja most mégis eljutott Horvátországba, hogy kicsit kikapcsolódjanak. Évának ez már nagyon hiányzott, és azt mondja, a vírus miatt sem aggódnak, mivel a szállodában nagyon ügyelnek a biztonságra.