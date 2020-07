A modell hálás azért, hogy sikerült a járvány-helyzet ellenére is hazajönniük Baliról a családjával anélkül, hogy elkapták volna a koronavírust. Ám bevallotta, nagyon nehezen élte meg az elmúlt hónapokat.

Horváth Éva és családja épphogy haza tudott jönni Baliról tavasszal, amikor elkezdődött a koronavírus-járvány. Nagyon félt, hogy a hosszú repülőút során megfertőződnek, ezért itthon csináltatott is teszteket, amelyek negatívak lettek szerencsére.

Évára viszont borzasztó szorongás tört rá amiatt, hogy mi lesz a gazdasággal, milyen hatásai lesznek annak, hogy minden bezárt, emberek munkanélkülivé váltak. Bevallotta, olykor valóságos sírógörcs tört rá.

Az is nagyon elszomorítja, hogy most utazni sem tudnak úgy, mint az előtt, pedig őt az töltötte fel, hogy új országokat, kultúrákat fedezhet fel, és kisfiát is úgy nevelték, hogy ez egy jó dolog.