A szopránénekes külseje olyannyira megváltozott az utóbbi időben, hogy gyakorlatilag rá sem lehet ismerni. A sztár is észrevette az emberek arcán a döbbenetet.

Vasváry André teljes életmódváltáson ment át a karantén alatt, úgy döntött, hogy intenzív sportolásba kezd. Eddig sem volt az az otthonülős típus, de most aztán igazán belehúzott.

„A világjárvány miatt kialakult korlátozások természetesen engem is érintettek, minden fellépésemet, színházi előadásomat vissza kellett mondani, én pedig nem vagyok az a kanapén ücsörgő típus, ezért inkább belevetettem magam a sportba. Teljesen rákattantam az edzésre, no persze nem mondom, hogy súlyzóval kelek és fekszem, de azért heti négy alkalommal igyekszem sportolni. Saját testsúlyos edzéseket végzek, emellett pedig squasholok és jógázom. Levezetem a fölösleges energiámat, ráadásul azóta lelkileg is sokkal kiegyensúlyozottabb lettem" – mesélte a Borsnak.

Ám nem az izmai adnak okot elsősorban a döbbenetre, ugyanis még szembetűnőbb változáson ment keresztül az énekes: kinőtt a haja.

„Egy kis tuningolás mindig jól jön, főleg a huszonegyedik században, amikor erre már a férfiaknak is lehetőségük nyílik. Fantasztikus dolognak tartom, hogy mi, pasik is kedvünkre szépülhetünk, persze csakis normális és természetes keretek között. Plasztikai műtétem ugyan még nem volt, de aztán ki tudja; lehet egyszer annak is eljön az ideje"

André már korábban is vállalkozott a hajbeültetésre, ám most egy új hajserkentő kezelést próbált ki, aminek igen látványos eredménye lett. A sztárra konkréten rá sem lehet ismerni.

„Azok, akik nem követik ál¬landó jelleggel a munkásságomat, nagyon meglepődnek az átalakulásomon. Van, hogy csak néznek, látom rajtuk, hogy nem igazán tudnak hova tenni, majd vagy leesik nekik a tantusz vagy nem. Mindenesetre megmosolyogtató az emberek arcán látni a döbbenetet, mert ez is csak azt igazolja, hogy jól sikerült az átalakulásom" – mesélte az énekes.

