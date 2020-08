Az énekes egy tőle szokatlan, megható vallomással jelentette be, hogy elkészült legújabb daluk és videoklipjük. ByeAlex az együttese tagjainak - akik igazi jó barátai - mondott köszönetet, mivel nagyon hálás, hogy együtt zenélhet velük, mert ez sok nehézségen átsegítette őt.

Teljesen titokban készült ByeAlex és a Slepp új dala, az Emlékszem (vagy...) című szerzemény. Az énekes és a bandája nem beszélt arról, hogy új dalon dolgoznak.

ByeAlex az Instagram-oldalán jelentette be, hogy meférkezett a nóta, és egyben egy megható vallomás is olvasható a posztban, melyben kifejti, hogy mennyire hálás a zenekar tagjainak, akik egyben igaz barátai is, és sok nehézségen átsegítették már őt.

,,Mindig álmodoztam gyerekként. Néztem az MTV-t, meg a zenekarokat és azt szerettem volna, hogy olyan lehessek mint ők. Azt az életet képzeltem el magamnak. Jakuzzi, modell csajok benne, folyik a pezsgő, meg a rossz élet... Végül, egyáltalán nem ez vitt aztán a zene felé, hanem az, hogy úgy éreztem nem értenek meg és egyedül vagyok a gondolataimmal. Megtaláltam ezeket az embereket. Őket. Akik a barátaim. Befogadtak engem, pedig ritka szar eset vagyok. Mindig mellettem álltak, sosem hagytak cserben és egy percig se voltak kétségeik bennem. A ma megjelenő új dal számomra a barátságunk, az elmúlt éveink lenyomata IS, amellett a nagy ámokfutás mellett, amit sokszor magam ellen folytattam az elmúlt több, mint egy évben. Mi mindent láttunk már együtt, de semmi se vakított meg annyira, hogy a barátságunk megbukkanjon. Mert ez egy g*ciyo zenekar. Nem a pénzért, nem a menőzésért zenélünk."