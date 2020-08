Ez annyit jelent, hogy a filmek normális lejátszási sebességhez képest gyorsabban vagy lassabban is nézhetők lesznek a filmek. 0,5 és 0,75-szeres lassítást, illetve 1,25 és 1,5-szörös gyorsítást tesz most elérhetővé a vállalat.

Rengeteg filmes felháborodott és sokan a filmek kivégzésének tartják a funkciót. A polgárpukkasztó újitás most még csak az androidos telefonokon lesz elérhető, de természetesen már tesztelések futnak, az iOS-t futtató eszközökre és az asztali verzióra is - írja a The Verge.