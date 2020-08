Nemrég befejeződött a tárgyalás Johnny Depp és a The Sun brit napilap ügyében. A világhírű színész azért perelte be a lapot, mert nőverőnek nevezték az egyik cikkükben. Azóta rengeteg minden kiderült a botrányos páros, Amber Heard és Johnny Depp házasságáról, a tárgyaláson pedig még sötétebb titkok derültek ki a Karib-tenger kalózai-filmek sztárjáról - írja a People.

„Anyukám sokszor megkért, hogy vegyek neki nyugtató tablettákat. Talán 11 éves lehettem, amikor rájöttem, hogy ezek a tabletták valóban nyugtatják az idegeket, így én is bekaptam párt. Így kezdődött midnen" mesélte az egyik tárgyaláson Depp.