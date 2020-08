Nyűgösség, sírdogálás, álmatlan éjszakák, hasmenés, kiütések, láz. Ezek a tünetek akár azt is jelenthetik, hogy a babánk a fogzás időszakába lépett.

Az első fogacskák kibújásának kezdete nagyon változó. Egyes babáknál már 2-3 hónapos korban megindul a folyamat, míg másoknál csak 1 éves kor körül. Egy biztos, a fogzás általában igazi megpróbáltatás a babának és a szülőknek egyaránt, amely sok kellemetlenséggel járhat és nem lehet sem megúszni, sem meggyorsítani a folyamatot, maximum a kicsi fájdalmait próbálhatjuk enyhíteni és a nyűgösségét mérsékelni.



A fogzás legjellemzőbb tünetei:

nyálfolyás

nyűgösség

fájdalmas sírás

gyakori éjszakai ébredés

kipirult arc

duzzadt, gyulladt íny

étvágytalanság

állandó rágás, harapdálás

megemelkedett testhőmérséklet

híg széklet

pelenkakiütés

A fogzással együtt járó tünetek általában az első két fogacska áttörésekor okozzák a legtöbb kellemetlenséget, hiszen ekkor még teljesen új ez az érzés a babának, amely érthetően nyugtalanná és ingerlékennyé teheti. A nagyőrlők kibújása a fogzás vége felé pedig azért jelenthetnek gondot, mert ezek a legnagyobb felületű fogak, amelyeknek át kell törniük az ínyt, s ez bizony jelentős fájdalommal, sőt akár gyulladással is járhat.



Mivel enyhítsük a fogzás tüneteitA tüneteket teljesen megszüntetni nem tudjuk, de számos praktika létezik az íny viszketésének, bizsergésének, a feszítő, szúró érzésnek és a fájdalomnak az enyhítésére.

A fogzás egyik biztos jele, ha a baba nyáltermelése megnövekedik és állandóan rágni próbál valamit. Ne akarjuk ebben megakadályozni, hanem inkább adjunk neki olyan dolgokat, amelyek rágcsálás közben kellemesen masszírozzák és/vagy hűsítik az ínyt. Ez lehet boltban kapható, recés felületű rágóka, lehűthető szilikongyűrű, de mi magunk is átdörzsölhetjük finoman az ínyét az ujjunkra húzható masszírozókefével. A háztartásban is akadnak a fogzás idején bevethető eszközök, ilyen például, ha lehűtünk (nem mélyhűtőben!) egy kiskanalat és azzal simítjuk végig a baba ínyét vagy ha már eszik püréket, akkor hideg gyümölcspépet kínálunk neki. Enyhébb tüneteknél beválhat egy érdekes, új játék, némi mókázás vagy egyéb figyelemelterelés is, és persze az örök klasszikus, az anyai ölelés, babusgatás.

Egyes babáknál a fogzás azonban nem csupán nyűgösséggel, de komoly fájdalommal is járhat. Ebben az esetben kipróbálhatjuk a patikákban kapható fogzást segítő gélek egyikét vagy kizárólag a gyerekorvos javaslatára olyan fájdalomcsillapítót, amelyet babáknak fejlesztettek ki.



A fogzási fájdalmat enyhítő géleket érdemes altatás előtt alkalmazni, ezek hatóideje ugyanis általában 15-20 perc, ami pont elég arra, hogy a kicsi el tudjon aludni.



Érdemes számolni azzal is, hogy a fogzás idején néhány baba visszautasítja a szilárdabb ételt, ilyenkor nem érdemes erőltetni ezeket, adjunk inkább tápszert, vagy ha még van, akkor anyatejet a kicsinek, ez utóbbi ugyanis fájdalomcsillapítóként is jól működhet.



A fogzás időszaka nem tart örökké, ez csupán egy életszakasz, amelyet át kell vészelni, és amely kinél kevesebb, kinél több kellemetlenséggel és fájdalommal jár.

De, hogy mindez vajon mikor kezdődik és meddig tarthat, arról korábbi írásunkban olvashatsz.