A hasfájás után a fejlődésnek ez a periódusa az, amely a legtöbb sírással járhat. A feszítő, viszkető érzés és a fájdalom mellett sok szülő tapasztalja, hogy egy-egy fogacska áttörése előtt a babánál hőemelkedés, hasmenés vagy kiütés jelentkezik. Sok városi legenda kering a fogzásról és arról is miképp érdemes könnyíteni a kicsi szenvedésein, de itt se felejtsük el, hogy minden baba más és más. Míg az egyiknél már 4 hónaposan előbújnak a fogacskák, addig a másiknál lehet, hogy csak 1 éves kor felett koccan a kiskanál. Míg valakinél semmilyen szélsőséges tünettel nem jár a folyamat, addig másnál előfordulhat napokig tartó álmatlanság, étvágytalanság vagy állandó nyűgösség is. Egy biztos: fogak nélkül egyetlen baba sem marad és az esetek döntő többségében kisebb-nagyobb kellemetlenségekkel számolni kell ebben az időszakban. S hogy mikor is van ez?



Lássuk, mikor bújnak ki a tejfogak a legtöbb kicsinélA baba első fogai a tejfogak, amelyek a koronából és a gyökérből állnak. A fogaknak át kell törniük az ínyt, amely feszüléssel, viszketéssel és fájdalommal járhat, ám hogy ez mennyire viseli meg a kicsit, az az egyéni tűrőképességtől függ.



Az első fogacskák megjelenésének időpontja nagyon változó. Akad olyan gyermek, aki már foggal születik és akad olyan is, akinek 1 éves kora után jelennek meg az első gyöngyöcskéi, ám elmondható, hogy általánosságban a következő sorrendben szoktak előbújni a fogak:

alsó középső metszők: 6-8 hónaposan

felső középső metszők: 8-12 hónaposan

felső szélső metszők: 10-12 hónaposan

alsó szélső metszők: 12-14 hónaposan

első őrlőfogak: 15-16 hónaposan

szemfogak: 18-22 hónaposan

hátsó őrlőfogak: 24-36 hónaposan

Sok szülő aggódik, ha a babának 6-8 hónapos kora között nem jelennek meg az első tejfogai, de semmi pánik, a fogzás későbbre tolódása, megfigyelések szerint, semmilyen negatív hatással nincs a maradandó fogakra, így voltaképpen örülhet is mindenki, hiszen így a fogváltásig kevesebb ideje marad a tejfogaknak az esetleges szuvasodásra. Mert azt semmiképpen se felejtsük el, hogy már a legelső tejfogakat is kötelező tisztítani, különben ugyan úgy romlásnak indulhatnak, mint a csontfogak!