Ma már nem csak a vékony xs-es méretű modelleket láthatjuk a híres divatházak kifutóin, egyre több világmárka foglalkoztak kerekebb, dúsabb idomokkal rendelkező modelleket is. Van köztük extrém méretű, de L-es, XL-es méret is. Összegyűjtöttük a legszexibb és a legfoglalkoztatotabb plus size modelleket.

Dús idomok, szexi hurkák, gyönyörű tekintet - ez jellemzi a világ leghíresebb plus size modelljeit. Egyre több telt hölgy mosolyog vissza ránk a híres divattervezők ruháit bemutatva.

Ők a leghíresebbek és legszexibbek:

Ashley Graham

Ashley-t nem kell bemutatni, szinte mindenki tudja már névről is, hogy a világ legkeresettebb és legfoglalkoztatottabb plus size modellje. A meglehetősen dús idomokkal rendelkező Graham szívesen mutogatja magát meztelenül, saját fotókon is, de világmárkák arcaként is sűrűn láthatjuk őt.

Tara Lynn

A babaarcú hírességet láthattuk már Vouge plus size modellként, de a H&M kampányaiban is feltűnt. Az igéző tekintetéről elhíresült szőkeség bárkit levesz a lábáról. Plusz kilók ide vagy oda, Tara lenyűgözően fest képein.

Marquita Pring

Marquita az egyik leghíresebb teltkarcsú Vouge címlaplány. Ő nem rendelkezik olyan dús idomokkal, mint a korábban említett Ashley Graham, szexi hurkáit férfiak millió csodálják. Marquitát láthattuk már a Levis kampányarcaként is, de szerepelt Jean Paul Gaultier divatbemutatóján is Páriszban.

Sirokai Diána

Végül de nem utolsó sorban egy magyar híresség is helyet foglal a legszebb és legfoglalkozatotabb plus size modellek listáján, Sirokai Diána. Fiatal kora ellenére a dús idomú Diána híres modell lett, aki majd' másfél millióan követnek közösségi oldalán. A fiatal lány korábban sok bántást kapott kerek formái miatt, ami mára híressé tette őt. Számos kampányban láthattuk már őt, fehérneműs képeiért pedig megőrülnek a rajongók.