Zimány Linda az Instagram-oldalán osztott meg magáról egy zongorázós képet. A fotóhoz egy történetet is elmesélt a rajongóinak, mégpedig azt, hogy kiskorában 13 éven át zongorázott.

„Nagyon sok délutánt töltöttem a zenesuliban Nagykanizsán. Akkor még nem is tudtam értékelni ennyire, mint most , hogy mennyire fantasztikus érzés a lelkemnek bármikor leülni egy zongora elé és pötyögni vmit. Találtam egyet a szállásunkon is. Jó reggelt zene"

- írta Linda a fotóhoz.