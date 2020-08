Ha turistaként szeretnéd bejárni Budapestet , se szeri se száma azoknak a nevezetességeknek, amelyeket mindenképpen látni akarunk vagy meg szeretnénk mutatni másoknak. Ezek közül azonban a legtöbbször kimaradnak a föld alatti látnivalók, nevezetesen a barlangok. Most megmutatunk nektek hármat, amelyek a főváros alatt találhatóak.

Szemlőhegyi barlang (Budapest, Pusztaszeri út 35.)

A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, fokozottan védett Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse és egyben leglátványosabb barlangja. Gazdag ásványkiválásokban, kalcitlemezekben, tűs aragonit kristályokban, Európában ritkaságnak számító borsókő-kiválásokban és gipszkristályokban, ezért Budapest földalatti virágoskertjének is nevezik. A túraútvonal 250 méter hosszú, amelyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be.

Tiszta, pormentes levegője lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését a barlangban. A barlang feletti parkban játszótér és egy geológiai tanösvény várja a látogatókat.

Pálvölgyi cseppkőbarlang (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.)

A Pálvölgyi barlangot 1904-ben fedezték fel, a szomszédos barlangokkal való összeköttetése miatt, 30 km-es hosszával hazánk leghosszabb barlangja lett. A cseppkőképződményekkel átszőtt túraútvonala kiépített, de szűk járatokon és meredek lépcsőkön, mélységek felett haladva mégis kalandos élményt nyújt a látogatóknak.

A barlang, ahogy a nevéből is kiderül, leginkább cseppköveiről nevezetes, de jellemzőek rá a magas, hasadékszerű folyosók és a hévizek által kioldott gömbszerű oldásformák és kagylólenyomatok. csodálhatók meg.

Mátyás-hegyi barlang (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.)

A Mátyás-hegyi barlang nem különálló barlang, hanem a Pálvölgyi barlangrendszer része. A Pálvölgyi barlanggal közös átjárót 2001-ben találták meg. A Mátyás-hegyi barlang szinte teljesen száraz, csupán a legmélyebb pontján lévő tó jelzi a helyi karsztvízszintet, se cseppkő, se más képződmények nem találhatóak a falán.

Az említett három barlang közül ennek a bejárása a legkalandosabb. Labirintusos, szűk járatain szó szerint kúszva, mászva lehet csak közlekedni, nincs kiépített túraútvonala. A látogatók profi barlangi szakvezetők segítségével tájékozódhatnak a barlangban, de a kalandos körülmények ellenére a látogatása semmilyen előképzettséghez nincs kötve. A szükséges felszerelést is - overall, sisak, fejlámpa - is a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai biztosítják.