A sztárfodrász garázsában régen asztalitenisz bajnokság folyt, Harsányi Leventével és Szabó Győzővel szinte megállás nélkül nyomták. Ám most ez a helyiség átalakult edzőteremmé, itt szokott ugyanis Zsidró Tamás kick-boxolni.

A sztár sokféle mozgásformát kipróbált már, jógázott, kondi terembe járt, ahol nagy súlyokkal edzett. Ám ettől megfájdultak a végtagjai, és a hajszárítót is alig bírta felemelni – ahogy fogalmazott a Story Magazinnak.