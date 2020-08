Pintér Tibor kedvese nem rejtegeti formás idomait: nemrég egy dögös bikiniben pózolt, de sokszor az edzőteremben készít magáról szelfit. A rajongói imádják, hiszen Jenifer nem csak gyönyörű szép, hanem tehetséges is abban, amit csinál. Erről árulkodik az is, hogy nemrég egy amerikai producer felfedezettje lett:

"A Sztárban sztár leszek! után készítettem egy közös dalt Burai Krisztiánnal, Végh Szabival és Goore-ral, ami felkerült a Youtube-ra. A dalnak nagy sikere lett, de nem gondoltam volna, hogy külföldön is híre megy. Amikor kaptam egy megkeresést Geo stábjától, azt hittem, átverés az egész, nem is bíztam el magam... Végül kiderült, hogy a megkeresés valódi, én pedig földöntúli boldogságot éreztem, de mellette nagyon izgultam is" - kezdte Andi, aki körül aztán nagyon felgyorsultak az események. A producer Magyarországra utazott, majd munkát ajánlott Jenifernek. Egy német énekesnővel adtak elő egy latinos, pörgős számot.

Mint kiderült, a producer folyamatosan kutatja az új tehetségeket, így bukkant rá Jeniferre:

"Világszerte vannak alkalmazottaim, akik keresik az új tehetségeket. Egyikük átküldte nekem Jenifer videoklipjét. Elkápráztatott a hangja, illetve a kisugárzása. Láttam, hogy meg van benne az a bizonyos plusz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sztárrá váljon. A személyes találkozás olyannyira meggyőzött, hogy hamarosan egy második dalt is szeretnék felvenni vele, illetve a jövőben is szívesen dolgoznék együtt vele" - mondta a Ripostnak Geo Slam.