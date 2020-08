Jolika néninek nagy vágy már jó ideje, hogy megnézze belülről a Parlamentet. Most Szilágyi István özvegyének valóra vált az álma.

Végre a sok borzalom után egy kis kikapcsolódás is kijutott Szilágyi István özvegyének. Jolika néninek régi nagy vágya, hogy megnézhesse belülről a Parlamentet. Most végre erre is sor kerülhetett, ami nagyon boldoggá tette az idős asszonyt.

„Nagyon jó dolgom van! Nemrég csak megemlítettem Dezsőnek, hogy vágyam még egyszer látni a Szent Koronát, ő pedig azonnal megszervezte ezt a látogatást a Baptistákkal. Csodálatos ez az épület! Most először járok itt úgy, hogy közben egy kísérő mesél az épület történelméről..." – mesélte a Ripostnak.

Jolika néni kerekesszékben járta be az épületet, mert túl megterhelő lett volna gyalog.

„Tudok én járni, de hamar elfáradok, itt pedig rengeteg a látnivaló. Ráadásul elvittek az épülettel szemben lévő két kültéri szobromhoz is, amikre nagyon büszke vagyok, hiszen mégis csak a város legkiemeltebb terén kaptak helyet sok évvel ezelőtt" – folytatta a beszámolóját az özvegy.