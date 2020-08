Közszereplőként szinte elkerülhetetlen, hogy az embert ne érje semmiféle támadás, aki vállalja az közismertséget, vállalja azt is, hogy az emberek céltáblájává válik. Valaki civilként is nehezen birkózik meg a bántó megjegyzésekkel, nem hogy celebként. Hódi Pameláról azonban egyre jobban lepereg a kritika, ugyanis imádja kissé teltebb idomait - írta meg a Bors.

„Nem vettem zokon, hogy szerinte vastagabb a combom! Ilyen és kész! Húszéves korom óta combos vagyok, nem titkolom és nem is bánom annyira... Szeretem, hogy kicsit teltebb vagyok, és most majdnem elégedett is vagyok azzal, amit a tükörben látok! Nyilván mehetne le 1–2–3 kiló, természetesen az örök elégedetlenség nálam is porondon van" – reagált az őt ért támadásokra Pamela.