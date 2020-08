„Mitől fogytam le? Mi a titkom? Semmi! Tudjátok mi? Az, hogy mérhetetlen tiszteletet érzek a testem iránt! Egészen Hanni fogantatásától kezdve... az egész terhesség, a szülés... meg persze ami utána jött.. ahogy fogtam azt a pici életet, nem érdekelt a testem! Egy pillanatig nem foglalkoztam sem a változásokkal, sem a plusz kilókkal... nem bántottam a testemet ... én ennek tudom be azt, hogy 27 kilót adtam le, és alakultam vissza erre a formámra... Hálás voltam, hogy nem kell percenként pisilni járnom, hogy nincs savam, hogy nem vizesedek, hogy kapok levegőt! Totálisan elengedtem az önmarcangolást! Most reggel pedig, miközben takarítottam, belenéztem a tükörbe, és ezt láttam...mindig sejtettem, hogy ha sikerül az "én-ről" levenni a figyelmet, akkor a test is és a lélek is tudja végezni a "dolgát"!

Rengetegszer megkérdezik tőlem, hogy mi a titkom...

Én csak hagyom a testemet a maga természetes tempójában haladni és nem csesztetem nap mint nap, hogy "NA MI LESZ MÀR????"

Kérlek benneteket, hogy ne bántsátok magatokat, mert olyan csodákra vagyunk képesek, melyek minden negatívnak hitt változást felülírnak. Minden értünk munkálkodik! Ha szeretetet nem is sikerül sok embernek éreznie a teste iránt, legalább a tiszteletet adjuk meg, és ismerjük el, hogy fantasztikus lények!" – írta bejegyzésében Gabi.