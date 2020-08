Egy strandolós fotójánál több olyan kommentet is kapott, melyekben az alakjára, külsejére tesznek megjegyzéseket. Volt, aki egyszerűen rusnyának titulálta, mások korábbi szépségkirálynőkhöz hasonlították.

"Meg lehet nézni Futács Gittát, vagy Cserháti Tamarát, milyen jól néznek ki. Szerintem úgy kell kinéznie egy szépségkirálynőnek, de többet nem írok" - írta egy kommentelő, amire Csuti is reagált. "Valóban jól néznek ki, de nekem ő a világ legszebbje, a gyerekeinkek meg a világ legjobb anyukája" - írta a többi között, és Kulcsár Edina is megvédte magát Instagram-sztoriban. "Nem győzöm elégszer leírni. Mások vagyunk! Nekem nincs szuper jó genetikám. Amikor jól néztem ki, éjjel-nappal azon dolgoztam. Most nem ez a legfontosabb számomra, sőt. A gyerekek a legfontosabbak, illetve az, hogy biztos jövőt tudjak nekik biztosítani a férjemmel együtt, így bocsánat, de egyelőre az edzőterem helyett az irodában ülök" - írta Edina.