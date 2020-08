Idén május 3-án ölte meg saját fia Szilágyi Istvánt, akinek tragédiája sokak szerint kódolva volt . Péter már három hónapja van előzetes letartóztatásban, akiről most hallott először édesanyja, Jolika néni.

Szilágyi Pétert édesapja brutális megölésével vádolják - hosszú éveken át bántalmazta a legendás színészt. Szilágyi István özvegye azonban nem neheztel fiukra, Jolika néni számára rettentően nehéz, hogy egyszerre veszítette el férjét és fiát. Már három hónapja, hogy nem tud semmit Péterről, aki előzetes letartóztatásban van.

Azt elfogadta, hogy nem beszélhet vele, de nehezen viseli, hogy csomagot sem küldhet fiának, amire normál esetben lenne lehetősége. Ehhez azonban alá kellett volna írnia a kapcsolattartói kérelmet, amit Péter egy közeli barátja akadályozott meg.

A temetés óta színét sem láttam Peti gyerekkori barátjának, aki még előtte hozott egy papírt, ami a kapcsolattartási kérelem volt. Azt kellett volna aláírnom, de ő azt mondta, hogy majd ő lesz a kapcsolattartó és mindent elintéz. Fogalmam sincs, hogy végül mi történt, ahogy azt sem tudom, hogy a fiam kapott-e tisztasági szereket, kávét, vagy éppen cigit a barátjától - mesélte elkeseredetten az özvegy a Ripostnak, majd így folytatta: