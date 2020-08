„November elején kezdjük a turnét. Szerencsére mi bízhatunk a közönség szeretetében, és boldogok vagyunk, amiért ilyen sokan kíváncsiak ránk. Van olyan város, ahol már előre jelezték a szervezők, hogy a délutáni fellépésünk után szeretnék, ha este is adnánk egy koncertet, mert annyian kíváncsiak ránk!" – árulták el a Ripostnak.

„Az a fajta intimitás, amit megszoktunk a közönségtől, akkor fog visszatérni, amikor lesz vakcina. Mi nem csak magunkat féltjük, de a közönségünket is. De ahogy eddig is, úgy most is derűsen tekintünk a jövőbe: biztosan lesz még alkalmunk megölelni a drága rajongóinkat!" - mondta az énekes.