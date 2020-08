A májusban elhunyt Szilágyi István unokája, Nándi nehezen él együtt a tudattal, hogy szeretett nagypapája már nincs az élők között. Szomorúságán az sem segít, hogy megözvegyült nagymamámáját, Jolika nénit is félti, nehogy utcára kerüljön.

Szilágyi István unokája, Nándi nagyon szoros viszonyt ápolt szeretett nagypapájával, sok-sok emléket őriz azóta is a színművészről.

"Újra és újra feltépődnek a régi sebek, hiszen folyamatosan erről lehetett hallani, olvasni, hogy mi történt a papával, nehéz időszak volt. Szerintem a mamát is hagyni kellett volna csendben gyászolni, hogy feldolgozza a történteket, ennek ellenére mindenhová hurcolják szegényt. Sok kedves emléket őrzök papáról. Például, amikor Győrben laktak és sokszor mentünk vonattal, a két-három órás úton mindig volt nála könyv, ott tanítgatott olvasni. Nagyon hiányzik." - mondta megtörten az unoka a Blikknek.

Nándi és édesanyja nemrégiben hazalátogatott Magyarországra és itt tartozkódásuk alatt az özvegy nagymamát is meglátogatták.

"A mama elmondta, hogy ismét megbíztak egy ingatlanost, hogy adja el a házat. Mint korábban, most is 40 millió forintért hirdetik, pedig korábban is megmondták neki, ennyiért nem kel el. A mama úgy számol, a hitel és az adósságok kifizetése után maradó 16 millió forintból vesz egy lakást a fővárosban. Megdöbbent, amikor mondtuk neki, hogy ennyiért Budapesten nem kap ingatlant. Nem tudom, ki hitette el vele, hogy ez neki sikerülhet" - mesélte Nándi, aki attól tart, hogy a ház eladása után Jolika néni pénz és tető nélkül marad.