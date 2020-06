Szilágyi István özvegye évtizedek óta rabja a nikotinnak, és nem is tud lemondani erről a szenvedélyéről.

Szilágyi István özvegye évtizedek óta rabja a nikotinnak, és nem tud róla lemondani. Naponta két doboz szivarkát is elszív. A 78 éves Joli néni egyik cigit gyújtja a másik után, havonta körülbelül 30 ezer forintot költ szenvedélyére - írja a Bors. Ezért nyugdíjából már csak 48 ezer forint marad.