Negyven millió forintért szerette volna eladni házát Szilágyi István özvegye, szakértők szerint ez körülbelül a duplája annak, amit ér. Ám egy nap után már eltűnt a hirdetés, azonban kizárt, hogy valaki megvette volna ezen az áron. Nem tudni, hogy az idős asszony kinek a tanácsára kezdte árulni ennyiért a házat, mert családja, és barátai sem tudtak róla.

Egy ismerős viszont így nyilatkozott a Blikknek:

„Jolika belátta, hogy nem tud mit kezdeni a sok tízmilliós adóssággal, szabadulnia kell tőle, de ezt csak akkor tudja, ha kifizeti a banknak a hitelt. Abban reménykedett, hogy ilyen áron el tudja adni, és akkor még egy kis pénze is marad, amiből vagy vett volna magának valami kis lakást, vagy albérletet keresett volna."

Az idős asszony testvére is nagyon aggódik, mert úgy érzi, nem tud segíteni rajta.

„Én nagyon régóta mondtam nekik, hogy el kell menni a házból. Főleg a történtek után, nem jó, hogy abban a szobában alszik, ahol meghalt a férje. Szeretném, ha nem lenne egyedül, de kötve hiszem, hogy egy otthonba bemenne, ha el is adja a házat" – mondta Sarolta.