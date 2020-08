Andraschek Anikó és férje 2013-ban nyertek 626 millió forintot. Ezt követően tizenegy lakást és drága autókat vásároltak. Sokáig nem hallottunk róluk, nemrég azonban a Story magazin ellátogatott hozzájuk, hogy megtudják, hogyan élnek most. Anikó visszaemlékezett arra a napra, amikor rájuk mosolygott a szerencse: „Egy dugadőlt lakásban, rongyos pizsamában ültem az újvárosi gettó negyedben, és azon gondolkoztam, hogy öngyilkos leszek. Pénz semmi, kaja semmi, csak hiteleink voltak. Ekkor betoppant Laci azzal: Drágám, milliomosok vagyunk! Úristen már megint tökrészeg, visszaesett – gondoltam, de kiderült, hogy nem viccelt" Anikóek jelenleg a lakáskiadásból élnek, boldog és nyugodt életük lehetne, azonban egészségügyileg nincsenek jól. „Laci nagyon beteg és én sem vagyok jól. Be vagyok zárva ebbe a szép nagy házba, és főzöm a szilvalekváromat, amit egyébként meg sem kóstolhatnék. Nem csak azért mert cukorbeteg vagyok. Találtak egy rosszinulatú daganatot a méhemben, szeptemberben lesz a méheltávolító műtétem" –mesélte szomorúan Anikó, de azt is hozzátette, hogy ahol szeretet van, ott minden van.