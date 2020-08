Meryl Streep elegáns és kifinomult stílusa az apartmanjáról is visszaköszön. A színésznő New York-i lakásának a terasza lenyűgöző kilátás nyújt Manhattenre, a Hudson folyóra, sőt még a Szabadság-szobrra is. Az luxuslakásban található többek között négy hálószoba, egy tágas nappali és konyha, valamint egy gyönyörű fürdőszoba.

