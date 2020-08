A világbajnok teniszező, Babos Tímea is ott lesz augusztus 31-én az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

„A múlt hét elején határoztam el, hogy elindulok a US Openen. Fel kell készülni lelkileg és fizikailag is arra, hogy nagyon sok nehézség lesz, mindenesetre a héten már keménypályán edzek" – mondta az M1-nek Tímea, aki hozzátette, hogy naponta 6-7 órát edz, és alig várja a tétmeccseket.