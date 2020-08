Amennyiben megrendezik az amerikai nyílt teniszbajnokságot New Yorkban, Fucsovics Márton elindul az év második Grand Slam-tornáján.

A magyar Davis Kupa-válogatott játékos az M1 aktuális csatornának pénteken azt mondta, legjobb tudomása szerint nézők nélkül, de megtartják a viadalt, erről éppen pénteken (ma) hoznak végső döntést.

"Eddig is minden Grand Slam-tornára elmentem, ez most sem lesz másként"- fogalmazott a világranglistán 84. Fucsovics, aki szombattól hétfőig szülővárosában, Nyíregyházán szerepel egy salakpályás versenyen.

A 28 éves teniszező elmondta, nagyjából egy hónapja kezdte el a felkészülést, azóta napi négy-öt órát edz.

"Öt hónapot hagytam ki, ilyen még nem volt. Ausztriában versenyeztem volna a hétvégén, de aztán inkább úgy döntöttünk, idehaza szerepelek, mert itt várhatóan több mérkőzést tudok vívni, ráadásul különleges is lesz Nyíregyházán teniszezni" - nyilatkozta, külön kiemelve, hogy bár sok szerette elkíséri a nemzetközi versenyekre, most még a nagymamája is ki tud majd menni és tud neki szurkolni a lelátóról.

Fucsovics legutóbb 2012-ben versenyzett szülővárosában: akkor - noha legyőzte a top 100-as Ernests Gulbist - a magyarok 3-2-re kikaptak a lettektől a Davis Kupa euro-afrikai zónájának II. csoportjában.

A tornáról azt mondta, első kiemeltként győzelmet vár magától, de a lényeg, hogy minél jobban felkészüljön az augusztus közepén újrainduló nemzetközi viadalokra.

"Érzem, hogy sok edzésre van szükségem, nehéz lesz a visszatérés" - magyarázta a magyar játékos, aki a US Open után Kitzbühelben, Madridban, Rómában és a Roland Garroson is szeretne pályára lépni. A nyíregyházi versenyen Fucsovics mellett pályára lép a Davis Kupa-válogatott Marozsán Fábián, Piros Zsombor és Nagy Péter, továbbá Madarász Gergely is, aki négy hete meglepetésre legyőzte Fucsovicsot.

A nemzetközi teniszélet március közepén állt le a világjárvány miatt, a GS-tornák közül a wimbledonit törölték, a Roland Garrost pedig őszre halasztották.