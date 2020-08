Barta Sylviáért sokan aggódtak, mikor elkapta a koronavírust, ráadásul ő maga is elég durva dolgokról számolt be a betegség kapcsán. Szerencsére azonban már felépült, és visszanyerte régi önmagát - egészségügyileg és külsőleg egyaránt.

Szépsége azóta is töretlen, és nemrég azt is elárulta, mit csinál szabadidejében. Bevallotta, hogy a kertészkedés az egyik szenvedélye, ezzel kapcsolatban pedig egy friss fotót is posztolt, amelyen nem csak a természet szépségét, hanem Sylvia dekoltázsát is megcsodálhatják a követők.