A 28 éves dögös Lauren Ann McGeachin betört egy farmra még tavaly novemberben, ahonnan disznókat lopott, később pedig egy baromfifarmra történő betöréssel is megvádolták. Hétfői tárgyalásán a modell beismerte bűnösségét.

A történethez pedig szorosan hozzátartozik az is, hogy Lauren vegán és nem hajlandó felhagyni az állatlopásokkal. Követőivel nemrég élőben megosztott egy malacmentő-akciót is. Az ausztrál modell egyelőre egy közel kétmilliós pénzbüntetést kapott, ám ha így folytatja, súlyosabbra is számíthat - írja a Bors.