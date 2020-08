A színésznő, Drew Barrymore még 2018-ban öntött fel jócskán a garatra Andy Cohen műsorában, amikor a Watch What Happens Live with Andy Cohen című show-ban szerepelt - írta meg az Origo.

Barrymore saját műsorában kért bocsánatot a műsorvezetőtől.

„Amikor a műsorodban voltam, túl sokat piáltam: ezt nem bocsátottam meg magamnak és nem is fogom soha" - magyarázta a világhírű színésznő.

Nem ez az első meglepő vagy furcsa sztori, ami mostanában felmerül a színésznő neve hallatán.

Ahogyan korábban megírtuk Drew a Hot Ones című videosorozatban egy korábban városi legendának tartott sztorit ismert be, miszerint színész nagyapjának, a közel 70 filmben látott John Barrymore-nak különös körülmények között eltűnt a holtteste a halottasházból. A színész 1942-ben halt meg, a hulláját pedig a barátai, Errol Flynn, W. C. Fields és Sadakichi Hartmann vitték magukkal, hogy még egy utolsót pókerezzenek. A morbid történetből film is készült, Hóbortos hétvége címmel.