Dobó Kata a járvány idején sem tétlenkedik, még a koronavírus sem tudott gátat szabni legújabb projektjének, hiszen nemrég kezdődtek el az El a kezekkel a papámtól! című nagyszabású "mesés mozi" forgatásai, melynek rendezője a gyönyörű színésznő.

A Kölcsönlakás után Katának ez a második rendezése, ami egy hatalmas feladat számára, ugyanis a varázslatos mesevilágot megidéző családi mozi nemzetközi produkciók szintjén mérhető stábbal és technikai háttérrel forog.

„Fantasztikus lehetőség ez a film összes alkotója – beleértve a díszletért és jelmezért felelős szakembereket, sminkeseket, fodrászokat és természetesen a rendezést – számára, hiszen minden részletét magunk találhattuk ki, mivel a történet egy elképzelt múltban játszódik" - mesélte a Ripostnak Kata.

Arról már korábban mi is beszámoltunk, hogy a film egyik főszereplője a gyönyörű Csobot Adél, aki megtiszteltetésnek és egy fontos lehetőségnek tartja élete első filmszerepét.

„Az volt a legfontosabb, hogy egyértelmű jellemrajzot kapjunk a szerepek megformálásakor, hiszen ez egy mesefilm. Így esett a választásunk például a férfi főszerepet alakító Bokor Barnára és a női főszereplőre, Csobot Adélra is. Adél többkörös castingon vett részt, de már az első próbafelvételeken is látszott, hogy pont az ő vidám, nyitott személyiségét keressük" - mondta Dobó Kata.

A rendező, aki egyben édesanya is, előnyös helyzetből indul kislánya miatt a mesevilágot illetően.

„Anyaként is fontos számomra, hogy most egy mesefilmen dolgozhatok. A lányom nyolc éves, de még most is olvasok neki esténként és boldogsággal tölt el, hogy olyan gyerekeknek mesélhetek majd ezzel a filmmel, mint ő. Persze családi mozi készül, így az a cél, hogy a felnőtteket is éppen úgy lekösse, ahogy a gyerekeket" - nyilatkozta a 46 éves rendező.