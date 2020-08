A taxisok sok mindent megélnek a munkájuk során, néha egészen elképesztő helyzetekbe csöppennek, vagy meglepő dolgoknak lesznek tanúi. Néhány sofőr most elárulta, melyek voltak a legextrémebb esetek.

A 42 éves István egy este egy nőt fuvarozott, aki elég egyértelműen a szeretőjéhez igyekezett, ráadásul sokat szidta a férjét. A taxis miután kitette a hölgyet, újabb hívást kapott méghozzá ugyanahhoz a címhez ahonnan jöttek. Látta, hogy egyezik a név is, kiderült, hogy éppen előző utasa férjét kell elvinnie valahová. Útközben beszállt egy nő, aki egyértelműen a szeretője volt, és egy hotelhez mentek.

Egy óra múlva a feleség hívta Istvánt az applikáción keresztül, mivel látta, hogy a férjét is ő fuvarozta. Követelte, hogy vigye oda, ahol kitette a férfit, még pénzt is ígért cserébe. István nem akart belefolyni az ügybe, megkérte, hogy szálljon ki, a nő viszont erősködött, és emelte a tétet. Végül addig könyörgött és zokogott neki az asszony míg nem kibökte a hotel nevét, majd kitette a nőt.

A 23 éves Katával egészen elképesztő dolog történt. Fényes nappal egy férfi utasa egyszer csak fogdosni kezdte a combját. A lány azonnal lefékezett, és kitessékelte az autóból a perverz férfit.

Egy hét múlva ugyanez az utas ült be mellé, elnézést kért a múltkori eset miatt, és megígérte, hogy nem fordul elő többé. Kata belement, hogy a történtek ellenére is elviszi, ám az út végén a pasi a pénzét kezdte keresgélni, majd felajánlotta, hogy természetben fizet. Kata miután erre nem reagált, az utasa megragadta a nyakát, és megpróbálta megcsókolni, közben azt szajkózta, „higgye el, neki is jó lesz". A lány szerencséje az volt, hogy kollégája éppen mellette parkolt le, és a segítségére sietett. A pasit elzavarták, szerencsére soha többet nem látta.

Ákos egy negyvenes, elegáns hölgyhöz érkezett fuvarra, csakhogy a nő nem akart beszállni, kiabált neki, hogy menjen oda hozzá. A taxis ugyan nem értette, de kiszállt, mire a nő leteremtette amiért lefröcskölte őt. Ákos elnézést kért, de utasának ez sem volt elég, kérte, hogy adja oda a kulcsot neki, hogy ő is lefröcskölhesse az autóval. Természetesen ezt a férfi visszautasította, mire a nő a lábával lefröcskölte őt egy pocsolyából. Ezután még ingyen elvitte a kért címre, majd mehetett haza átöltözni, mert teljesen vizes lett az ingje is – írta a Joy.