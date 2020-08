Liam Payne két év után döntött úgy, hogy feleségül szeretné venni párját, a modell Maya Henryt. A One Direction énekesétől hat évvel fiatalabb a kedvese.

Nősülésre adja a fejét Liam Payne! A One Direction énekese és párja, Maya Henry két éve alkotnak egy párt. A lány mindössze húsz éves, és modellként dolgozik – írta a US Weekly.

A pár tavaly szeptemberben jelentette csak be, hogy együtt vannak, amikor Liam megható sorokat posztolt az Instagram-oldalára.