Az énekesnőnek nem rég jelent meg az új dala, amelyben elvétve található egy-két csúnya szó. Dér Heni szerint azonban ez a műfaj ilyen, az pedig, hogy gyerekek is hallgatják, a szülők felelőssége.

Megjelent Dér Heni és Giaj vadonatúj Tedd el című dala, amelyhez már a videoklip is elkészült, ami az énekesnőtől megszokottan igazán szexire sikerült.

A dalban néhány csúnya szó is felcsendül, Heni szerint azonban ez a műfajjal jár, és ő eddig sem finomkodott.

„Tőlem eddig is belefért. Nem gondolom, hogy meg kéne felelnem bárkinek is. Aki ismer, tudja, hogy a hétköznapokban egy teljesen normális lány vagyok, aki pedig a nóták alapján akar beazonosítani, az így járt. A hiphop és a rap ilyen, aki ebben akar sikereket elérni, nem akarhat megfelelni a társadalomnak, nem állhat színpadra görcsösen" – mondta a Blikknek.

Heni úgy gondolja, az, hogy a dalt gyerekek is hallgatják, az már nem az ő felelőssége, hanem a szülőké.

„Erre ne én gondoljak, gondoljon rá a szülő. Sosem mondtam, hogy hajrá, 12 évesek, most énekeljétek velem a trágár szövegeket. Mindenkinek a saját joga eldönteni, mit enged meg a gyerekének és mit nem. Szerintem ennél durvábbat is néznek az interneten, nem érzem rosszul magam emiatt. Szerencsére a rajongótáborom zöme a 18–35 éves korosztályt erősíti. Nekik készülnek elsősorban a dalok" – vélekedett az énekesnő.