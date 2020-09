Egyre szorosabb a kapcsolata Andor Évának és kedvesének, pedig már több mint tíz éve alkotnak egy párt. Ám ők az idő múlásával nem hogy ráuntak egymásra – ahogy az sokszor lenni szokott – hanem pont, hogy egyre inkább igénylik a másik társaságát.

„Sok példa van körülöttem arra, hogy a felek szépen lassan kezdenek ráunni a másikra, vagy egyszerűen kifullad a szerelem. Fogalmam sincs, hogy mi minek köszönhetjük, de nálunk az ellenkezője történik" – mesélte Éva a Hotnak.

Ám szoros kapcsolatuk ellenére a házasság nem került szóba náluk.

„Az élet alakította úgy, hogy nem keltünk egybe. Nem is volt soha téma a házasság, valahogy egyikünknek sem hiányzott. Ezen töprengeni különben sem a nő dolga, hiszen az első lépés a férfin múlik" – vélekedik a műsorvezető.

Éva szerint párja érzi rajta, hogy nem ez a legnagyobb vágya. Persze nem zárja, ki, hogy valaha oltár elé áll, de egyelőre így teljes az élete.

„Fiatalon talán máshogy éreztem volna, de most nem érint meg a habos-babos fehér ruha és a lagzi gondolata. Ha ki is marad a házasság az életemből, nem érezném azt, hogy bármit is veszítettem volna, Persze az útjába sem állok semminek. Azért pedig különösen hálás vagyok, hogy a válás kimaradt az életemből"

A sztár azt is hozzátette, a gyerekvállalás gondolata viszont évek óta foglalkoztatja őket, de ezt kérdést a Jóistenre bízzák - ahogy fogalmaz.