Pécsi Ildikó férje, Szűcs Lajos július 12-én hunyta le örökre a szemét, ami nagyon rosszul érintette a színművésznőt. Azóta viszont nagyot fordult Ildikóval a világ, egyre több pozitív dolog történik körülötte: az unokája, Csabi hosszú évek harca után végre újra szóbaáll vele, emellett pedig újra munkába állt, így könnyebben le tudja kötni a figyelmét.

Egyik legjobb barátja, L. Péterfi Csaba kérte fel játékmesternek a Fekete Péter című zenés darabhoz, Ildikó pedig nagyon örült a felkérésnek - írta meg a Bors.

"Fantasztikus hangulatban telik a munka, de ez Csabával nem is lehet másképp. Gyerekkora óta ismerem, nagyon jó barát. Természetesen nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék az én Lajosomra,ő velem van éjjel-nappal. Nagyon sokat járok a temetőbe is. Az imádott vizsláim is nagyon sokat segítenek, most is itt pihennek a szobában. Miattuk is úgy érzem, hogy visszatért belém az élet" – mesélte a Ripostnak Ildikó.