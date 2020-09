Samy Naceri francia színésznek a Taxi-filmek hozták meg a széleskörű ismertséget. Samy a legkevésbé sem élt visszafogott életet az elmúlt két évtizedben: többször összetűzésbe került a közlekedésrendészettel. 2003-ban drogvisszaélés miatt 8 hónap felfüggesztettet kapott, a jogosítványát 3 évre bevonták, valamint 5000 eurós bírságot kapott azért, mert egy út menti incidensben összetört egy autót, és megtámadott egy embert. Ezt követően 2005-ben egy elegáns párizsi étterem előtt támadt rá egy 22 éves férfire egy hamutartóval. 2006 decemberében lecsukták rasszizmus miatt, és egy gyilkossági kísérlettel is megvádoltak, miután megszúrt két biztonsági őrt. Sokáig pszichiátrián kezelték a súlyos drogfüggősége miatt, és ez a külsején is nyomott hagyott. A sztár pár hónapja töltötte be az 59. életévét: